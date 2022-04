Oxagen est un stéroïde anabolisant androgène synthétisé artificiellement.

La première production du médicament et sa distribution ont commencé en 1964 et ont été réalisées par SearleLaboratories. Aujourd’hui, on peut l’acheter sous des noms commerciaux tels que Oxandrine, Anatrophil, Anavar ou Vasorome. À l’origine, l’Anavar a été créé pour un usage médical sur des patients souffrant de brûlures graves, pour traiter l’anémie, renforcer les os et même traiter le VIH. Mais assez rapidement, le médicament a migré dans les mains des athlètes et a gagné une popularité particulière en tant que traitement pharmacologique sportif pour améliorer les performances des athlètes pendant les périodes d’entraînement et de compétition. Il s’agit du plus sûr de tous les stéroïdes anabolisants, facilement toléré par le corps, convenant aux hommes et aux femmes, et utilisé par les athlètes novices et plus expérimentés dans une variété de sports.Vous avez une excellente occasion d’acheter oxagen prix rentable sur ce site

Propriétés et utilisation

Il a un effet anabolisant et en même temps un effet androgène modéré, ce qui est très bien, car cela permet au produit d’être utilisé non seulement par les hommes, mais aussi par les femmes, qui sont inquiètes des effets négatifs des androgènes. En outre, Anavar n’a pas d’effet œstrogénique, ce qui constitue un atout supplémentaire pour ceux qui prévoient d’utiliser ce médicament sans testostérone. Comme la plupart des stéroïdes, l’oxandrolone synthétise et stocke également les protéines dans les tissus et est un bon catalyseur de collagène.

oxagen est excellent pour une variété d’objectifs et parmi les différentes disciplines sportives. Il peut être combiné avec succès avec d’autres stéroïdes et sa combinaison réussie avec d’autres produits fournit des résultats plus attendus et positifs.

Le profil stéroïdien de l’oxagen

est le suivant : Activité anabolique – 400%. Activité androgénique – 25%. Activité progestative – aucune.

Capacité à s’aromatiser – aucune.

Dérivé de la déhydrotestostérone (DHT) – oui.

Rétention d’eau – faible.

Effets sur le foie – modérés.

Pression sanguine – modérée.

Acné – modérée à modérée.

Forme de libération – injections et comprimés. Durée d’action – jusqu’à 10 heures.

Temps de détection dans le contrôle du dopage – jusqu’à 3 mois.

Les effets du médicament

N’oubliez pas que votre expérience avec les stéroïdes ne vous récompensera par d’excellents résultats et ne vous protégera des conséquences négatives que si vous les utilisez de manière appropriée et en tenant compte de toutes les particularités des risques. Les propriétés particulières de l’oxandrolone confèrent à l’utilisateur du médicament un certain nombre d’effets positifs, notamment :

Amélioration de la qualité musculaire sans rétention d’eau excessive ;

une augmentation de la force sans augmentation du poids corporel ;

Amélioration de l’endurance et effet anti-catabolique, ce qui est utile dans le cycle maigre ;

l’activation de la production d’hormone de croissance ;

Croissance musculaire avec un entraînement et un régime alimentaire adaptés.

Cet effet anabolique est dû au fait que l’oxagen stimule la synthèse des protéines et augmente le métabolisme des protéines dans le corps. Ces processus conduisent à une synthèse accrue de créatine phosphate. Ce stéroïde favorise également l’accumulation de collagène, et compense le manque de potassium, de magnésium et de calcium dans l’organisme, ce qui a un effet positif sur les tissus osseux et musculaires. L’effet anti-catabolique de l’oxandrolone est dû à sa fonction anabolique accrue et au blocage simultané des récepteurs du cortisol, qui stabilise les niveaux d’adénosine triphosphate. Un tel effet est sans aucun doute bénéfique en période de maigreur, lorsque le déficit calorique et l’augmentation de l’activité physique revêtent une importance particulière. L’oxandrolone n’étant pas aromatisée, elle ne nécessite pas l’utilisation d’inhibiteurs de l’aromatase. Ceci n’est valable que lorsque l’oxandrolone est utilisée en solo. Cette méthode d’utilisation du médicament est plus adaptée aux femmes, alors que chez les hommes sans injection de testostérone, la concentration de testostérone naturelle dans le sang diminuera, avec toutes les conséquences que cela implique.